После первой секции ралли «Пушкинские Горы – 2019» в зачёте «Абсолют» лидирует экипаж Ильи Лотвинова и Алексея Горюнова

13:12, 25 мая 2019, ПАИ

После первой секции четвёртого этапа Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2019» в зачёте «Абсолют» лидирует экипаж № 5, в составе которого едут Илья Лотвинов и Алексей Горюнов (Санкт-Петербург), передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Гонка стартовала в Новоржеве 25 мая и носит статус второго этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского», третьего этапа моносерии LADA Rally Cup. На второй строчке в «Абсолюте» – Евгений Суховенко и Юрий Куликов, на третьей – Александр Осипов и Кирилл Чапаев. Оба экипажа представляют Петербург.

В зачёте R2 на первом месте на данный момент находятся Роман Русских и Алексей Курносов (Калининград), на втором – Максим Белюков и Константин Александров (Петербург), на третьем – Павле Козлов и Евгений Сапунов (Петербург).

В зачёте R3 в тройке лидеров оказались петербуржцы Александр Зайцев и Александр Потёсов, Александр Басманов и Олег Чапухин (Москва), Юрий Аршанский и Александр Андреев (Тольятти, Самарская область).

В зачёте N4 первым к финишу пришел экипаж в составе петербуржцев Дмитрия Воронова и Виктора Позерна, вторыми стали Тимофей Андрющенко и Алексей Кочнов (Комсомольск-на-Амуре), третьими – Александр Ржевкин и Максим Шубкин (Петербург).

Экипаж № 71, в составе которого петербуржцы Владимир Степанов и Елизавета Савко, финишировал первым в зачете «Классика». Вторыми к финишу приехали псковичи Анжелика Соломенник Анжелика и Сергей Алексеев, третьими – москвичи Михаил Нагель и Антон Барабанов.

Псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь нахоядтся на последней строчке в зачете "Абсолют", Михаил Алексеев из Санкт-Петербурга и Юлия Пащинская из Пскова - на 27-м.

Экипажи Павла Туфрина и Ильи Карпинского (Тольятти, Самарская область), Петра Туркина и Василия Миркотана (Москва) сошли с трассы на третьем и первом спецучастках.

На старт вышли 42 экипажа. Им предстоит проехать порядка 352 километров по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов, из которых около 122 километров – скоростные участки. Зрительская зона расположена у трамплина рядом с деревней Апросово Новоржевского района.

В 13:30 в Новоржеве состоится церемония открытия ралли. Финиширует гонка в 19:15, на 22:00 назначено награждение победителей.