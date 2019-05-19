В Пскове памятники ветеранам ставили с помощью фотошопа

16:25, 25 мая 2019, ПАИ

В Пскове руководитель одной из мемориальных компаний пойман на мошенничестве, сообщает ГТРК «Псков». Мошенническую схему в деятельности руководителя Военно-мемориальной компании силовых структур вскрыло Управление ФСБ России по Западному военному округу.

Следствие установило, что похоронная фирма подделывала отчётные документы, за которые получала деньги из госбюджета – по закону семьи участников Великой Отечественной имеют право обратиться в Военный комиссариат и установить памятник на могиле за счет государства.

В документах указывалось, что умершим ветеранам, якобы, были изготовлены и установлены памятники, однако по факту их не было. При помощи фотошопа директор компании подделывал бумаги и обманывал военкомат и семьи ветеранов. Таким образом, в период с мая 2010 по апрель 2013 года он совершил хищение средств на сумму 115 тысяч рублей.

Суд ранее назначал мошеннику наказание в виде штрафа, суд назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.