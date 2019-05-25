0
15:34
Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно
13:44
Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс развитию региона
13:17
Туристический Псков: Как добраться от аэропорта до Кремля
13:11
Туристический Псков: Как добраться от вокзала до Кремля
12:17
Москва слезам не верит: Псковская область покоряет столицу
12:16
Кристина Ларченко завоевала титул «Миссис Псков 2019»
11:16
Гала-концерт мастеров искусств Псковской области прошел в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Водители Псковпассажиравтотранса вошли в пятерку лучших на международном фестивале

Водители Псковпассажиравтотранса Дмитрий Москвин и Константин Павлов вошли в пятерку лучших водителей автобусов на международном транспортном фестивале «TransportFest-2019», который прошел в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, псковичи получили дипломы соревнований и кубок.

В состязаниях участвовали 42 сотрудника предприятий из России, Эстонии и Белоруссии. Они продемонстрировали знания Правил дорожного движения, причем, проверялась не только точность ответов, но и скорость решения билета. Псковичи ответили на все вопросы без ошибок. Дмитрий Москвин решил билет за 1 минуту 10 секунд, Константин Павлов справился на пять секунд быстрее.

Затем участники соревнований отправились на маневрирование на автодроме. Псковичам досталась непривычная техника «Волгабас», которую они освоили в короткие сроки. Константин Павлов на сочлененном автобусе стал вторым среди участников этой категории, его результат - 5 минут 1 секунда (норматив выполнения задания — 8 минут). Дмитрий Москвин выступал на автобусе классической компоновки и оказался лучшим в маневрировании— 3 минуты 33 секунды.

В пресс-службе Псковпассажиравтотранса отметили, что благодаря таким высоким результатам о водителях предприятия заговорили все участники и организаторы мероприятия.

В ближайшее время на маршруты №№ 22 и 30 Пскова вместо «Газелей» выйдут более вместительные «МАЗы». С 20 мая во всех городских автобусах можно оплатить проезд банковской картой с NFC-чипом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно
25 мая 2019
Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно
Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс развитию региона
25 мая 2019
Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс развитию региона
Кристина Ларченко завоевала титул «Миссис Псков 2019»
25 мая 2019
Кристина Ларченко завоевала титул «Миссис Псков 2019»
Гала-концерт мастеров искусств Псковской области прошел в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 мая 2019
Гала-концерт мастеров искусств Псковской области прошел в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Круглый стол на тему «Развитие добровольческого движения» состоялся в рамках дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 мая 2019
Круглый стол на тему «Развитие добровольческого движения» состоялся в рамках дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Седунов: Опыт и традиция взаимодействия с Департаментом образования Москвы будут продолжены
24 мая 2019
Александр Седунов: Опыт и традиция взаимодействия с Департаментом образования Москвы будут продолжены
Коллективы Псковской области дали гала-концерт в Москве
24 мая 2019
Коллективы Псковской области дали гала-концерт в Москве 1
Фермер: Москвичи очень радуются продуктам из Псковской области
24 мая 2019
Фермер: Москвичи очень радуются продуктам из Псковской области 1

Идет загрузка...