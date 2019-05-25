Водители Псковпассажиравтотранса вошли в пятерку лучших на международном фестивале

13:31, 25 мая 2019, ПАИ

Водители Псковпассажиравтотранса Дмитрий Москвин и Константин Павлов вошли в пятерку лучших водителей автобусов на международном транспортном фестивале «TransportFest-2019», который прошел в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, псковичи получили дипломы соревнований и кубок.

В состязаниях участвовали 42 сотрудника предприятий из России, Эстонии и Белоруссии. Они продемонстрировали знания Правил дорожного движения, причем, проверялась не только точность ответов, но и скорость решения билета. Псковичи ответили на все вопросы без ошибок. Дмитрий Москвин решил билет за 1 минуту 10 секунд, Константин Павлов справился на пять секунд быстрее.

Затем участники соревнований отправились на маневрирование на автодроме. Псковичам досталась непривычная техника «Волгабас», которую они освоили в короткие сроки. Константин Павлов на сочлененном автобусе стал вторым среди участников этой категории, его результат - 5 минут 1 секунда (норматив выполнения задания — 8 минут). Дмитрий Москвин выступал на автобусе классической компоновки и оказался лучшим в маневрировании— 3 минуты 33 секунды.

В пресс-службе Псковпассажиравтотранса отметили, что благодаря таким высоким результатам о водителях предприятия заговорили все участники и организаторы мероприятия.

В ближайшее время на маршруты №№ 22 и 30 Пскова вместо «Газелей» выйдут более вместительные «МАЗы». С 20 мая во всех городских автобусах можно оплатить проезд банковской картой с NFC-чипом.