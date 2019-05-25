Экспозиция «Весёлый Пушкин» работает в Гдове

15:29, 25 мая 2019, ПАИ

С 25 мая в Гдове в Музее истории края работает выставка «Весёлый Пушкин». На ней представлена живопись Игоря Шаймарданова из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева, в экспозицию вошли 40 картин из нескольких пушкинских циклов, созданных художником в период с 2001 по 2014 год.

Планируется, что выставка будет открыта для жителей и гостей города до 25 июля.

Музей-заповедник «Михайловское» уже не в первый раз сотрудничает с гдовским Музеем истории края. Так, в 2018 году здесь в течение четырёх месяцев, летом и в сентябре, работала большая экспозиция «Приют спокойствия трудов и вдохновенья...» — современная живопись из фондов Пушкинского заповедника. Тогда же гдовичи стали участниками проекта «Малые города России глазами Пушкина», разработанного в «Михайловском».