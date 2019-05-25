Схему перекрытия улиц на Ганзейские дни утвердила администрация Пскова

14:39, 25 мая 2019, ПАИ

Постановление о временном прекращении движения автотранспорта при проведении мероприятий в рамках Ганзейских дней в Пскове подписал глава администрации города Александр Братчиков. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Проезд будет закрыт для всего транспорта, кроме общественного, по Октябрьской площади, по улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова с 9:00 26 июня до 6:00 27 июня. В качестве объездов определены улицы К. Маркса (движение от железнодорожного вокзала), М.Горького, мост имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

С 6:00 27 июня до 24:00 30 июня перекроют движение по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до Некрасова, улице Ленина на участке от улицы Пушкина до площади Ленина, улице Профсоюзной, улице Калинина на участке от Детской до Георгиевской.

Объезд - по улицам Кузнецкой, Инженерной, Труда (движение от железнодорожного вокзала), М. Горького, мосту имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

С 13:00 до 22:00 27 июня и с 16:00 до 22:00 30 июня будут перекрыты улица Советская от Свердлова до площади Ленина, Октябрьский проспект от улицы Гражданской до Октябрьской площади, улица Кузнецкой от Октябрьского проспекта до площади Победы, Октябрьская площадь, площадь Ленина, улица К. Маркса от площади Ленина до улицы Некрасова, Троицкий мост, Рижский проспект от улицы М. Горького до площади Ленина.

Объехать участки можно будет по улицам Гражданской, Л. Толстого, Кузнецкой, Инженерной, Труда (движение от железнодорожного вокзала); улице М.Горького, мосту имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

Движение городского общественного транспорта в данные периоды времени будет осуществляться по измененной схеме.

Кроме того, будет запрещена остановка автотранспорта на Октябрьской площади, участке улицы Советской от Октябрьской площади до улицы Детской в период с 20:00 25 июня до 24:00 30 июня.