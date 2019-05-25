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Общество

Маршруты автобусов изменятся в Пскове в дни Ганзы

Во время проведения Ганзейских дней в Пскове изменится схема движения общественного транспорта. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации Пскова Александром Братчиковым, опубликовано на сайте городской администрации.

С 6:00 27 июня до 24:00 30 июня будет закрыто движение по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова. В связи с этим городские автобусы будут ходить по измененным маршрутам.

Автобусы маршрутов №№ 1, 3, 4, 8,11,14, 17,19 при движении по маршруту на участке от остановки «Площадь Ленина» до остановки «Летний сад» будут двигаться по улицам Ленина, Некрасова, Октябрьскому проспекту и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.    

27 июня с 13:00 до 22:00 и 30 июня с 16:00 до 22:00 будут закрыты для проезда транспорта площадь Ленина, Октябрьский проспект от улицы Гражданской до Октябрьской площади, площадь Ленина, Троицкий мост, Рижский проспект от М Горького до площади Ленина.

Поэтому автобусы маршрутов №№ 4, 15, 17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице М. Горького, улице Юбилейной, площади Победы, улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

 Автобусы № 3 с Завеличья поедут по Рижскому проспекту, площади Ленина с поворотом на Запсковье, улице Труда, Текстильной, Алтаева, Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.   

Автобусы № 14 с Завеличья будут следовать по улицам Коммунальной, М. Горького, Юбилейной, площади Победы, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 1 будут ездить по улице Л. Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на улицу Труда (обязательная остановка у церкви), улице Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой, Л. Толстого, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы № 11 проследуют с улицы Звездной по улице Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой, Л. Толстого, Гражданской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы №№ 8, 8А поедут от вокзала по улице Я. Фабрициуса, площади Победы, Я. Райниса и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 19 будут ходить от вокзала по улице Я. Фабрициуса, площади Победы и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы № 25 - от улицы Рокоссовского по Коммунальной, Юбилейной, через мост Александра Невского, улицу Чудскую до Л. Поземского, по улице Л. Поземского с поворотом на Ипподромную и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршруты № 22 и № 30 27 июня с 13:00 и 30 июня с 16:00 будут закрыты.

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