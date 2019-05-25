Директор школы во Владивостоке уволилась после костюмированного флешмоба выпускников

16:53, 25 мая 2019, ПАИ

Во Владивостоке выпускники устроили БДСМ-флешмоб за день до последнего звонка, пишут российские СМИ.

Видео с акции, прошедшей в одной из школ, появилось в местных СМИ и соцсетях 24 мая. На кадрах видно, как учащиеся в различных костюмах танцуют, жгут цветные дымовые шашки, а затем распыляют огнетушитель. В частности, трое парней были одеты в костюмы зайчиков — черные кожаные маски с ушами, короткие шорты и обтягивающие брюки на голое тело, галстуки-бабочки, а одна из девушек примерила форму полицейского.

В администрации школы заверили, что участники флешмоба не хотели позорить учреждение и считали происходящее безвредной забавой. Однако после такой костюмированной вечеринки директор школы написала заявление об увольнении. Она останется в должности до 7 июня и пока не знает, чем займется дальше. Местные активисты считают, что винить и увольнять за этот инцидент директора нельзя.

Никто из учеников за эту акцию отчислен не был. По факту размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием несовершеннолетних проводится проверка, установлены личности участников инцидента и их родителей. В пресс-службе УМВД по Владивостоку сообщили, что форму сотрудников полиции школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия. В ходе проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, которое предусматривает за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов административную ответственность в виде штрафа до 1,5 тысячи рублей. С десятиклассником, распылившим огнетушитель, проведена разъяснительная беседа в присутствии матери.

В департаменте образования и науки Приморского края заявили о недопустимости подобных действий на территории школы и о том, что держат данный вопрос на контроле. По факту инцидента проводится внутренняя проверка. Также у представителей департамента есть вопросы к охранной организации, которая работает в школе.

Педагоги заявили, что участники шоу учились средне, часто опаздывали, некоторые стояли на учете как трудные подростки, их родителей часто вызывали в школу. Отмечается, что мать одной из участниц флешмоба работает в полиции.

По словам одноклассников, штрафы организаторов БДСМ-флешмоба не пугали, а на официальный последний звонок они пришли в подобающих костюмах.