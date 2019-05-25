В Псков впервые приедет группа «Кинохроника»

17:37, 25 мая 2019, ПАИ

18 июля в Псков впервые приедет группа «Кинохроника» - единственный в России трибьют-коллектив, исполняющий концертные программы песен группы «Кино» 1989-1990 годов в оригинальных аранжировках. Концерт для поклонников творчества Виктора Цоя музыканты устроят в баре Нора (Декабристов, 62), сообщили Псковскому агентству информации организаторы концерта.

Группа «Кинохроника» образована в Санкт-Петербурге в 2017 году как проект памяти Виктора Цоя. Музыканты создают атмосферу времен, когда группа «Кино» стояла на пике популярности в СССР, и хотят сделать так, чтобы жители страны не забывали легендарного поэта и музыканта конца XX века, а молодежь знала, кто такой Виктор Цой.

До образования коллектива участники группы играли в других проектах. Так, барабанщик «Кинохроники» состоял в группах «Бригадный подряд», «Психея», «Кукрыниксы», «Виктор». Лидер группы «Кинохроника» Илья Николаев ранее играл акустические и электрические концерты с сессионными музыкантами по центральной части России. Однажды пел вместе с участницей «Фабрики звёзд», известной певицей Ангиной.

Сейчас группа «Кинохроника» активно гастролирует по всей стране, участвует в фестивалях. За последний год у музыкантов появилась «армия» поклонников, на их выступлениях практически всегда полные залы. Сняты множество ТВ- и радиопередач с группой.

Концерт в Пскове состоится 18 июля в 20:00. Вход платный.