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Общество

Облпотребсоюз о Днях Псковской области в Москве: Всё получилось здорово, интерес был неподдельным

«Все получилось здорово, и интерес к нашей продукции был неподдельным», - прокомментировал прошедшие в Москве Дни Псковской области председатель совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля газете «Аргументы и факты – Псков».

Он подчеркнул, что благодаря мероприятиям 23 и 24 мая москвичи узнали, что в Псковской области производятся качественные товары, в числе которых Иван-чай, колбасы, молочные изделия, сыры. В облпотребсоюзе считают, что больше всего жителям столицы понравились хлебобулочные бездрожжевые изделия псковских производителей – о них оставили самые положительные отзывы.

«Это хороший опыт», - уверен Николай Тесля. Она напомнил, что подписано соглашение между Псковской областью и Москвой об экономическом сотрудничестве. «И если дальше так будем развиваться, то выйдем на московский рынок, а он интересен любому производителю», - пояснил Николай Тесля и добавил, что псковичи с интересом следили за днями региона в Москве.

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