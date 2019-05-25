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Спорт

9 экипажей не доехали до финиша ралли «Пушкинские Горы – 2019» после второй секции

По итогам второй секции четвёртого этапа Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2019» 9 экипажей сошли с трассы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Из-за неполадок с коробкой передач на спецучастке № 4 с трассы сошли петербуржцы Александр Зайцев и Александр Потёсов, Алексей Кректун и Андрей Рудницкий (Минск). Двигатель подвел на спецучастке СУ-6 экипажи петербуржцев Максима Белюкова и Константин Александрова и на СУ-5 – Ивана Русских и Евгений Кандратени (Минск). Подвеска стала причиной схода экипажа Романа Прохорова и Дмитрия Иванова (Севастьяново, Ленинградская область), электpообоpудование – тандем Дмитрия Горчакова и Константина Огарко (Екатеринбург, Челябинск). Также не доехали до финиша москвичи Алексей Зеленин и Дмитрий Балденков.

После первой секции - на третьем и первом спецучастках - сошли с трассы экипажи Павла Туфрина и Ильи Карпинского (Тольятти, Самарская область), Петра Туркина и Василия Миркотана (Москва).

Гонка стартовала в Новоржеве 25 мая и носит статус второго этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского», третьего этапа моносерии LADA Rally Cup. На старт вышли 42 экипажа. Им предстояло проехать порядка 352 километров по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов, из которых около 122 километров – скоростные участки.  

Финиширует гонка в 19:15, на 22:00 назначено награждение победителей, оно состоится в Новоржеве. 

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