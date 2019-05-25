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«Серебро» и «бронзу» завоевали псковичи на ралли «Пушкинские Горы»

«Серебро» и «бронзу» завоевали экипажи с участием псковичей на ралли «Пушкинские Горы», которое являлось четвёртым этапом Чемпионата России, вторым этапом Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и третьим этапом моносерии LADA Rally Cup. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре гонки, второе место в зачёте «Наша классика» занял псковский экипаж Сергея Алексеева и Анжелики Соломенник. На первой строчке в этой группе оказались петербуржцы Владимир Степанов и Елизавета Савко. Замкнули тройку лидеров Михаил Нагель и Антон Барабанов из Москвы.

Всего в этой зачётной группе отечественных автомобилей, которая существует не первый год только на псковских этапах Кубка и Чемпионата России, выступали пять экипажей на ВАЗах. Они проехали на три скоростных участка меньше, чем остальные участники гонки.  Один из экипажей -  Георгий и Сергей Кезиковы из Москвы -  был вынужден в перерыве ремонтировать свой автомобиль. В процессе гонки вышел из строя топливный насос. Причиной неисправности оказался сахар, попавший в бензобак.

Бронзовым призёром гонки в зачёте R3 стала псковичка Юлия Пащинская, которая читала стенограмму пилоту из Санкт-Петербурга Михаилу Алексееву. Их обошли петербуржцы Юрий Аршанский и Александр Андреев, занявшие первое место, и москвичи Александр Басманов и Олег Чупахин, показавшие второй результат.

Третий экипаж из Пскова – Максим Павлов и Сергей Пушкарь – столкнулся с техническими проблемами. Машина подвела на последнем скоростном участке, но пилоты смогли финишировать.

Ралли «Пушкинские Горы» состоялось сегодня, 25 мая. Гонка прошла по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов. На старт вышли 42 экипажа.  

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