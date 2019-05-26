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Общество

Пскович вошел в ТОП-100 лучших фотографов России

Пскович Константин Тищенко вошел в ТОП-100 лучших фотографов России по итогам главной всероссийской премии Russian Photo Awards - 2019. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам фотограф.

Фотоработы Константина Тищенко победили в номинациях «Мужской портрет» и «Love Story». 33 члена жюри выбирали лучшие снимки из около 3 тысяч фотографий. Всего номинаций – 20. Награждение победителей пройдет 5 июня в Санкт-Петербурге.

Премия Russian Photo Awards - 2019 – самая крупная и почетная награда в области фотографии в России. Она объединяет различные жанры фотоискусства.

Константин Тищенко. Фото Алины Уваровой

Кроме этого, Константин Тищенко одержал победу в номинации «Свадебная съемка» на фотопремии Moscow Photo Adwards в рамках II Международного фотофорума «Moscow Photo Weekend».

Фото из социальной сети

Награждение состоялось 25 мая в отеле «Ренессанс» в Москве, где встретились как начинающие фотографы, так и профессионалы. Работы участников в семи номинациях оценивало жюри, в состав которого вошли известные фотографы.

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