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Общество

В центре Пскова запретили движение автотранспорта из-за велопарада

В связи с проведением велопарада в Пскове 26 мая с 10.00 до 15:00 запрещено движение автотранспорта по улице Ленина от Псковского государственного университета до Октябрьской площади. Об этом Псковскому агентству информации сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России города Пскова Юлия Федорова.

Фото Дарьи Хватковой

С 13.00 до 14.00 начнётся движение велосипедистов по одной полосе по маршруту Октябрьская площадь - площадь Ленина - улица Леона Поземского - улица.Чудская - улица Юбилейная - Рижский проспект - площадь Ленина - улица Ленина.

На время движения колонны будет ограничено движение транспорта по одной полосе. 

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