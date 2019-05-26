В центре Пскова запретили движение автотранспорта из-за велопарада

10:55, 26 мая 2019, ПАИ

В связи с проведением велопарада в Пскове 26 мая с 10.00 до 15:00 запрещено движение автотранспорта по улице Ленина от Псковского государственного университета до Октябрьской площади. Об этом Псковскому агентству информации сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России города Пскова Юлия Федорова.

С 13.00 до 14.00 начнётся движение велосипедистов по одной полосе по маршруту Октябрьская площадь - площадь Ленина - улица Леона Поземского - улица.Чудская - улица Юбилейная - Рижский проспект - площадь Ленина - улица Ленина.

На время движения колонны будет ограничено движение транспорта по одной полосе.