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Политика

Вера Емельянова сделала свой выбор на предварительном голосовании «Единой России»

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова приняла участие в предварительном голосовании «Единой России» 26 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, она, как и другие жители округа №13, оказала партии помощь в определении кандидата на предстоящих довыборах в Псковскую городскую Думу.

На счетный участок Вера Емельянова пришла с внуками. «Каждый человек ждет улучшения ситуации. От того, кто придет в городскую Думу и как сможет решить те или иные вопросы, все мы должны будем получить соответствующий результат. Важно не просто хотеть, но и быть способным решать те задачи, которые сегодня стоят перед нами», - сказала она и добавила, что проголосовала за эффективного кандидата в депутаты, который может быть полезен жителям округа.

26 мая все, кто обладает активным избирательным правом, могут сделать свой до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина России и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

На выдвижение от «Единой России» в Псковскую гордуму претендуют директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко,  директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

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