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Общество

Спортсмены «Пауэра» стали абсолютными чемпионами Кубка Псковской области по тяжелой атлетике

Владимир Васильев и Екатерина Низамиева стали абсолютными чемпионами VII Кубка Псковской области по тяжелой атлетике. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы соревнований, оба спортсмена представляли спортклуб «Пауэр».

В турнире 25 мая также приняли участие спортсмены из детско-юношеской спортивной школы «Надежда», фитнес-центров «Xpress», «Body Fitness Style» и спортшколы Бежаниц.

В ходе соревнований обновили рекорды области Владимир Васильев (весовая категоря 67 кг, спортклуб «Пауэр»), Александр Дмитриев (весовая категория свыше 109 кг, фитнес-центр «Xpress») и Екатерина Низамиева (весовая категория 76 кг, спортклуб «Пауэр»).

Следующие соревнования для псковских спортсменов пройдут 14-16 июня 2019 году эстонском городе Албу на международном турнире – 17th Albu Cup International Weightlifting Competition.

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