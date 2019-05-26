Порядка тысячи псковичей приняли участие в велопараде

14:54, 26 мая 2019, ПАИ

В рамках Вероссийского велопарада порядка тысячи любителей велоспорта и спортсменов проехали по улицам Пскова на велосипедах 26 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участники велопарада стартовали от Университетского сквера на площади Ленина, а затем организованной колонной в сопровождении волонтеров, отвечающих за маршрут, проследовали по городу.

Многие участвовали в велопараде семьями. Среди участников есть и те, кто пять лет назад впервые проводил велопарад в Пскове.

Всех участников после завершения велопробега ожидали творческие конкурсы и розыгрыши подарков от спонсоров. Для обеспечения безопасности велосипедистов во время всего маршрута в Пскове сопровождали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Движение автомобилей было ограничено.