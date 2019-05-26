2018 человек проголосовали к 15:00 на предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области

15:28, 26 мая 2019, ПАИ

2018 человек проголосовали к 15:00 на предварительном голосовании «Единой России» по выборам глав шести районов и довыборам в Псковскую городскую Думу по округу №13. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, явка приближается к 4% и уже составила 3,6%. На 12:00 прогосовали около 1400 избирателей.

Свои голоса на предварительном голосовании по довыборам депутата Псковской гордумы отдали 283 гражданина (2,83%). Счетные участки для предварительного голосования по выборам главы Дновского района посетили 305 избирателей (2,95%), Пушкиногорского – 303 (4%), Пустошкинского – 307 (4,24%), Бежаницкого – 276 (2,77%), Усвятского – 174 (4,45%), Новоржевского – 370 (5,31%).

26 мая до 20:00 принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом.

В партийной процедуре по довыборам депутата Псковской гордумы принимают участие директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко, директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии кандидатом на пост главы Дновского района включены глава администрации сельского поселения «Выскодская волость» Елена Гуляева, директор-главный редактор МУП «Дновец» Марина Михайлова и начальник территориального отдела социальной защиты Татьяна Пахомова.

Решили использовать возможность стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы Пушкиногорского района глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Олег Шляхтюк, генеральный директор агентства недвижимости «Основа» Сергей Андреев и действующий руководитель муниципалитета Александр Баранов.

Участвовать в выборах главы Пустошкинского района в качестве кандидата от «Единой России» хотят председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин и исполнительный секретарь районного отделения Партии Наталья Синицына.

Стать кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах главы Бежаницкого района пожелали действующий руководитель муниципального образования Сергей Михеев и директор МП «Водоканал» Борис Ефимов.

В Усвятском районе на выдвижение от партии на должность руководителя муниципалитета рассчитывают заведующая отделом по работе с молодежью Усвятского районного центра культуры Татьяна Никулина и заместитель главы администрации Усвятского района Дмитрий Петров.

Участники предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Новоржевского района – заместитель главы администрации района Сергей Мезенцев и исполнительный секретарь районного отделения Партии Нина Бузанова.

Уточнить информацию о предварительном голосовании «Единой России» избиратели могут по телефону «горячей линии» 8(8112) 72-74-09.