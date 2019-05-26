Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

16:56, 26 мая 2019, ПАИ

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал информацию о рождении дочери, пишет «Комсомольская правда».

«Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов!» – приводит издание слова артиста. Сергей Лазарев подчеркнул, что люди «любят придумывать что-то» о его личной жизни.

На 64-м конкурсе «Евровидение – 2019», финал которого состоялся в ночь на 19 мая в столице Израиля Тель-Авиве, Сергей Лазарев занял 3-е место.

3 июня певец выступит в Пскове в рамках тура «N TOUR» в БКЗ Псковской областной филармонии.