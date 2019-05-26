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Около 2600 псковичей пришли на предварительное голосование «Единой России»
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2018 человек проголосовали к 15:00 на предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области
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Политика

Около 2600 псковичей пришли на предварительное голосование «Единой России»

2596 избирателей (4,64%) пришли на счетные участки предварительного голосования «Единой России» к 18:00 26 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, за будущих кандидатов от «Единой России» на должности глав шести районов и в депутаты Псковской городской Думы по округу №13 жители Псковской области могут проголосовать до 20:00 в пределах границ счетного участка.

За участников партийной процедуры по довыборам в Псковскую гордуму проголосовали 346 человек (3,46%). На предварительном голосовании по выборам главы Дновского района явка составила 3,61% (313 избирателя), Пушкиногорского – 4,89% (370), Пустошкинского – 5,70% (413), Бежаницкого – 4,10% (408), Усвятского – 6,70% (262), Новоржевского – 6,08% (424). К 15:00 на счетные участки пришли 2018 человек.

По довыборам депутата Псковской гордумы принимают участие директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко,  директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Предварительное голосование "Единой России" в Дно

В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии кандидатом на пост главы Дновского района включены трое: глава администрации сельского поселения «Выскодская волость» Елена Гуляева, директор-главный редактор МУП «Дновец» Марина Михайлова и начальник территориального отдела социальной защиты Татьяна Пахомова.

Предварительное голосование "Единой России" в Пушкинских Горах

Возможность стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы Пушкиногорского района решили использовать глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Олег Шляхтюк, генеральный директор агентства недвижимости «Основа» Сергей Андреев и действующий руководитель муниципалитета Александр Баранов.

Предварительное голосование "Единой России" в Пустошке

Участвовать в выборах главы Пустошкинского района в качестве кандидата от «Единой России» хотят председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин и исполнительный секретарь районного отделения Партии Наталья Синицына.

Стать кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах главы Бежаницкого района пожелали действующий руководитель муниципального образования Сергей Михеев и директор МП «Водоканал» Борис Ефимов.

Предварительное голосование "Единой России" в Усвятах

В Усвятском районе на выдвижение от партии на должность руководителя муниципалитета рассчитывают заведующая отделом по работе с молодежью Усвятского районного центра культуры Татьяна Никулина и заместитель главы администрации Усвятского района Дмитрий Петров.

Предварительное голосование "Единой России" в Усвятах

Участники предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Новоржевского района – заместитель главы администрации района Сергей Мезенцев и исполнительный секретарь районного отделения Партии Нина Бузанова.

Уточнить информацию о предварительном голосовании «Единой России» избиратели могут по телефону «горячей линии» 8(8112) 72-74-09.

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