Завершилось голосование на допвыборах депутата Великолукской гордумы

20:04, 26 мая 2019, ПАИ

Завершилось голосование на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, 26 мая ровно в 20.00 закрылись избирательные участки №132 и №134. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

На 18:00 явка составила 12,16%. На один депутатский мандат претендовали 10 кандидатов.