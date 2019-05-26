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Завершилось голосование на допвыборах депутата Великолукской гордумы

Завершилось голосование на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, 26 мая ровно в 20.00 закрылись избирательные участки №132 и №134. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

На 18:00 явка составила 12,16%. На один депутатский мандат претендовали 10 кандидатов.

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