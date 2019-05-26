12,16% составила явка на допвыборах депутата в Великолукскую гордуму к 18:00

18:16, 26 мая 2019, ПАИ

На дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 явка избирателей на 18:00 составила 12,16%. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, свое избирательное право уже реализовали 585 человек. К 15:00 на избирательные участки пришел 491 избиратель.

Голосование проходит на двух избирательных участках: №132 и №134. Проголосовать избиратели смогут до 20:00.

10 кандидатов претендуют на один депутатский мандат. Из них 7 выдвинуты политическими партиями, а 3 – самовыдвиженцы.