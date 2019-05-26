Предварительное голосование «Единой России» в Псковской области завершилось

20:31, 26 мая 2019, ПАИ

Все счетные участки для предварительного голосования по определению кандидатов от «Единой России» на выборах глав шести районов и депутата Псковской городской Думы по округу №13 в Псковской области закрылись 26 мая в 20:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, начался подсчет голосов.

К 20:00 явка на предварительном голосовании партии по довыборам в Псковскую гордуму достигла 3,85% - свое мнение выразили 385 избирателей, по выборам главы Дновского района она составила 3,94% (407 человек), Пушкиногорского – 5,28% (400), Пустошкинского – 6,06% (439), Бежаницкого – 5,04% (502), Усвятского – 7,51% (294), Новоржевского – 6,28% (438). Всего проголосовали 2865 жителей региона (5,12%).

К 18:00 своим избирательным правом воспользовались почти 2600 псковичей.