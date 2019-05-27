Надбавки за работу наставниками могут получать чиновники в России

09:06, 27 мая 2019, ПАИ

В России чиновники будут получать надбавки за работу наставниками. Как пишет газета «Известия», Министерство труда уже направило проект постановления в заинтересованные в инициативе ведомства.

В Минтруде пояснили, что максимально за обучение специалиста для начальника отдела в министерстве чиновник сможет получать около 2 тыс. рублей. Кроме денежного вознаграждения, планируется выписывать чиновникам благодарность от начальства.

Также сообщается, что один специалист ведомства может стать наставником максимум для пяти новичков.

Обычно наставничество занимает три месяца - как и испытательный срок, - но также может составлять до одного года.