Практику приёма стеклотары в магазинах намерены возродить в России

09:13, 27 мая 2019, ПАИ

Практику приёма стеклотары в магазинах намерены возродить в России, сообщает газета «Известия». Соответствующий вопрос Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития поручил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ввести обязательный прием тары предложили представители «Справедливой России». Замглавы фракции в Госдуме Олег Нилов подчеркнул, что сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. Отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.