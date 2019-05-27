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Общество

Практику приёма стеклотары в магазинах намерены возродить в России

Практику приёма стеклотары в магазинах намерены возродить в России, сообщает газета «Известия». Соответствующий вопрос Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития поручил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ввести обязательный прием тары предложили представители «Справедливой России». Замглавы фракции в Госдуме Олег Нилов подчеркнул, что сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. Отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.

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