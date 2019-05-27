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Общество

Необычные картины из бумаги вырезает пенсионер из Пскова

Необычные картины из бумаги вырезает пенсионер из Пскова Виктор Кушнаренко. 68-летний умелец восхищает пользователей интернета бумажными этюдами, на каждый из которых в зависимости от сложности потрачено от 8 до 80 часов кропотливой работы. Все картины Виктора Кушнаренко выполнены с точностью и изяществом ювелира.

Свои работы пенсионер изготавливает с помощью резца и чёрной или белой художественной бумаги. Виктор Кушнаренко вручную вырезает самые мелкие детали. На своих картинах он изображает Псковский кремль, городские улицы, женские силуэты, мировые достопримечательности, животных и многое другое.

Свои работы Виктор Кушнаренко опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

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