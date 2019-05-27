Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

11:00, 27 мая 2019, ПАИ

В Москве новорожденного ребенка назвали в честь героини сериала «Игра престолов» - Арьей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

При оформлении свидетельства о рождении девочки сотрудник офиса «Мои документы» района Покровское-Стрешнево поздравил родителей на вымышленном валирийском языке.

За время выхода сериала, с 2011 по 2019 годы, в Москве именем Арья назвали уже 18 девочек.

Финальная серия «Игры престолов» вышла в Америке 19 мая, в России, в сервисе «Амедиатека» - 20 мая. 10,7 миллионов американцев даже планировали взять отгул на этот день.

Фанаты шоу требуют у создателей переснять заключительный, 8 сезон: петицию на сайте change.org в адрес компании HBO уже подписали более 1 млн 500 человек. Недовольные финальным сезоном зрители предложили привлечь к работе наиболее компетентных сценаристов.