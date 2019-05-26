С возложения цветов к могиле Александра Пушкина начали день участники выездного заседания комитета Госдумы по культуре

11:32, 27 мая 2019, ПАИ

Участники выездного заседания комитета Государственной Думы по культуре, которое пройдёт 27 и 28 мая в Пушкинских Горах, посетили могилу поэта Александра Пушкина. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, члены делегации во главе с председателем комитета Еленой Ямпольской возложили цветы к памятнику на территории Святогорского монастыря.

В 12:00 в Пушкинских Горах откроется круглый стол «Роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов». Участники обсудят перспективы культурного туризма, сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия. В 15:00 состоится встреча членов комитета Госдумы с музейными работниками Псковской области.

Среди участников выездного заседания депутаты Наталия Пилюс, Сергей Шаргунов, Александр Шолохов, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, а также представители крупнейших музеев Псковской области: директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина Георгий Василевич, директор Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Сергей Сарченков.

28 мая в 12:30 в Пскове депутаты обсудят с представителями органов власти региона реализацию национального проекта «Культура», а также состояние крупнейших объектов культурного наследия Псковской области.