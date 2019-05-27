1 июня псковичи до 12 лет смогут бесплатно посетить аквапарк «Акваполис»

11:55, 27 мая 2019, ПАИ

1 июня, в международный День защиты детей, псковичи до 12 лет (включительно) смогут бесплатно посетить аквапарк «Акваполис», искупаться в бассейнах и прокатиться с горок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе аквапарка.

Ребёнок может попасть на территорию аквапарка только в сопровождении взрослого. Взрослый покупает входной билет по базовому тарифу и может взять с собой бесплатно не более двух детей до 12 лет включительно.

Рекомендуется предварительно записаться на посещение по телефону 701-101.