0
17:11
Глава областного комитента по образованию: Ганза в Пскове на учебный процесс не повлияет
16:54
Александр Седунов: Важно, чтобы процесс притока молодых специалистов в школы был постоянным
15:12
Парусник из Санкт-Петербурга снёс микроавтобус в порту Германии
14:54
Псковскую область будут рекламировать в тех субъектах, откуда туристы смогут приехать без пересадок
14:23
Андрей Михеев: Туризм дает эффект для социально-экономического развития
14:11
Включить Пушкинский заповедник в федеральную программу «Дети России» предложила Светлана Баранова
13:23
Воздушным парадом отметят 75-летие Берлинского военно-транспортного авиаполка в Пскове
Еще новости
Общество

1 июня псковичи до 12 лет смогут бесплатно посетить аквапарк «Акваполис»

1 июня, в международный День защиты детей, псковичи до 12 лет (включительно) смогут бесплатно посетить аквапарк «Акваполис», искупаться в бассейнах и прокатиться с горок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе аквапарка.

Ребёнок может попасть на территорию аквапарка только в сопровождении взрослого. Взрослый покупает входной билет по базовому тарифу и может взять с собой бесплатно не более двух детей до 12 лет включительно.

Рекомендуется предварительно записаться на посещение по телефону 701-101.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава областного комитента по образованию: Ганза в Пскове на учебный процесс не повлияет
27 мая 2019
Глава областного комитента по образованию: Ганза в Пскове на учебный процесс не повлияет
Александр Седунов: Важно, чтобы процесс притока молодых специалистов в школы был постоянным
27 мая 2019
Александр Седунов: Важно, чтобы процесс притока молодых специалистов в школы был постоянным
Парусник из Санкт-Петербурга снёс микроавтобус в порту Германии
27 мая 2019
Парусник из Санкт-Петербурга снёс микроавтобус в порту Германии
Псковскую область будут рекламировать в тех субъектах, откуда туристы смогут приехать без пересадок
27 мая 2019
Псковскую область будут рекламировать в тех субъектах, откуда туристы смогут приехать без пересадок
Андрей Михеев: Туризм дает эффект для социально-экономического развития
27 мая 2019
Андрей Михеев: Туризм дает эффект для социально-экономического развития
Включить Пушкинский заповедник в федеральную программу «Дети России» предложила Светлана Баранова
27 мая 2019
Включить Пушкинский заповедник в федеральную программу «Дети России» предложила Светлана Баранова
Воздушным парадом отметят 75-летие Берлинского военно-транспортного авиаполка в Пскове
27 мая 2019
Воздушным парадом отметят 75-летие Берлинского военно-транспортного авиаполка в Пскове
На откровенный разговор о сохранении культурного наследия Псковской области рассчитывает Елена Ямпольская
27 мая 2019
На откровенный разговор о сохранении культурного наследия Псковской области рассчитывает Елена Ямпольская

Идет загрузка...