«Он мне надоел»: москвичка оставила сына в игровой комнате торгового центра

12:12, 27 мая 2019, ПАИ

26 мая утром в Москве молодая мама пришла с шестилетним сыном в торговый центр на улице Лобненской и оставила мальчика в игровой комнате на час, но не вернулась за ним. Как пишет газета «Комсомольская правда», сотрудники игровой комнаты позвонили женщине, но она заявила, что за ребенком приходит не собирается.

«Он мне надоел, оставьте его себе», - сказала женщина по телефону.

Воспитатели обратились в полицию и позже мальчика отвезли в ближайший участок. Маму нашли по номеру мобильного телефона.

Руководитель пресс-службы УМВД РФ по Москве Юрий Титов пояснил, что женщину задержали и доставили в территориальный отдел полиции. «По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - добавил представитель полиции.

Женщину задержали на 72 часа, она дает показания следователям. Мальчика госпитализировали в детскую больницу, им займутся органы опеки.

«Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями», - отметил старший помощник руководителя Следственного Управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.