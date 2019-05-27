Только четверть всех учебников России реально используются в школах - Ольга Васильева

14:44, 27 мая 2019, ПАИ

В российских школах используется только четверть их всех существующих учебников, заявила министр просвещения Ольга Васильева в эфире программы «Поздняков» на телеканале ТНВ. Об этом пишет ТАСС.

По словам Ольги Васильевой, все учебники, которые закупают школы, остаются невостребованными. При этом, она отметила, что Министерство просвещения намерено изменить федеральный перечень учебников. Ольга Васильева заверила, что уже исправлены многие ошибки.

Она уже неоднократно поднимала вопрос об обновлении школьных учебников раз в три года. По мнению министра, это необходимо, поскольку в них должна быть только актуальная информация и данные последних научных открытий.