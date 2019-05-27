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Кандидаты от псковской «Единой России» на выборы в сентябре победили на предварительном голосовании с большим отрывом

Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы в Псковской  области победили на предварительном голосовании партии с большим  отрывом от конкурентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов, явка на предварительном голосовании в муниципальных образованиях была разной: от  2% до  7%.  «Это средний результат, на который мы и рассчитывали», - заявил он и добавил, что во многом явка зависела от усилий самих кандидатов, перед которыми стояла задач привлечь как можно больше сторонников.

«Тем не менее, количество избирателей, которые помогли нам определиться с кандидатами, свидетельствует о том, что выбор сделан достаточно основательно, и мы, естественно, будем выдвигать от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах именно тех кандидатов, которые получили наибольшее количество голосов на предварительном голосовании» - подчеркнул Александр Котов.

Он обратил внимание на высокую конкуренцию между участниками предварительного голосования. В качестве примера он привёл Псков, где развернулось «серьёзное состязание, за право представлять партию на довыборах в городскую Думу по избирательному округу №13.  «Участники предварительного голосования были заинтересованы в результатах и даже сами находились на счетном участке, чтобы проконтролировать ход проведения процедуры. В итоге победила Галина Ивановна Неваленная – человек авторитетный, известный в городе. Я считаю, что это наш кандидат, который имеет высокие шансы победить на сентябрьских выборах и стать депутатом Псковской городской Думы»», - заявил Александр Котов.

Он поблагодарил жителей Псковской области за участие в предварительном голосовании 26 мая, которые помогли партии выявить достойных кандидатов для последующего выдвижения в депутаты разного уровня и главы шести районов.

Александр Котов напомнил, что система предварительного голосования действует в партии уже несколько лет.  «Мы находим ее полезной и будем совершенствовать. Надеюсь на то, что всё больше и больше избирателей будут приходить на наши счетные участки при проведении предварительного голосования», - сказал секретарь регионального отделения партии.

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