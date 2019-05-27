Задуматься об упрощении приватизации исторических объектов снова предложил Александр Котов

13:41, 27 мая 2019, ПАИ

Задуматься об упрощении приватизации исторических объектов снова предложил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Как сообщили Псковскому агентству информации, об этой инициативе, обсуждавшейся на одном из заседаний парламентской ассоциации Северо-Запада России, она напомнил в Пушкинских Горах на выездном заседании комитета Госдумы по культуре 27 мая.

Александр Котов предложил внести изменения в федеральный закон о приватизации, чтобы упростить её процедуру для исторических объектов. По его словам, есть позитивные примеры, когда после приватизации предприниматели восстанавливают объекты.

Он также напомнил об изменениях, необходимых в части 44-го федерального закона, если речь идёт об аукционах на реставрацию. В пример Александр Котов привёл Псковский кремль, когда подрядчик не понимал, на какие работы подписался. «Мы рассчитываем на то, что в рамках обсуждения появятся предложения, которые помогут решить проблемы», - добавил Александр Котов.

Спикер Собрания также отметил, что в Псковской области «есть на что посмотреть», у региона богатая военная история, прекрасная экология, древние православные традиции, а дополняется всё это более чем 5 тысячами памятников истории и архитектуры. Александр Котов заметил, что для сохранения такого количества объектов культурного наследия необходимы значительные средства. Для этого регион стремится принимать участие в различных федеральных программах, получать поддержку правительства страны, Минкульта, Госдумы. «Проблем и вопросов еще много, нам важно сохранить памятники, чтобы не утратить историю», - подытожил Александр Котов.

«Для нас великая радость находиться на этой священной земле, - призналась председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. - Где ещё обсуждать культурно-познавательный туризм, как не в Псковской области, где этот вид туризма занимает 65%».

«Мне кажется, что в части изменений в 44-ФЗ мы сделали все, что могли. Тема приватизации ещё не закрыта. Ее надо взять на контроль», - констатировала Елена Ямпольская.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуры Александр Шолохов добавил, что есть предложение организовать встречу рабочей группы, чтобы обсудить эти сложные моменты.