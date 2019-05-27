Упростить визовый режим для русскоговорящих «соседей» Псковской области предложила Светлана Баранова

13:49, 27 мая 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова предложила упростить визовый режим для русскоговорящих «соседей» Псковской области. Об этом она заявила в ходе круглого стола «Роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов» в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах 27 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Светланы Барановой, в Псковской области работает 4 туроператора, которые занимаются выездным туризмом. При этом в Карелии, как заметила, Светлана Баранова, таких организаций нет вовсе, поскольку, по законодательным условиям, заниматься этим не выгодно.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко напомнил, что на недавнем заседании ПАСЗР по туризму в Калининграде собравшиеся обсудили несколько важных для приграничных регионов вопросов, в том числе в части визового режима. В правительство направили обращение о введении электронных виз, которые позволят туристам, путешествующим с культурно-познавательными целями посещать Псковскую область. Кроме того, по словам Виктора Остренко, подготовлено обращение, которое касается многосторонних автомобильных пунктов пропуска на границе для того, чтобы самостоятельные туристы не задерживались долго на границе.

Виктор Остренко добавил, что необходимо акцентировать внимание на деятельности малых туристических фирм, которые работают на прием туристов, а именно располагать их поблизости к госгранице.