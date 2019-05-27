Представитель Псково-Печорского монастыря: География паломников в обитель - практически кругосветная

15:13, 27 мая 2019, ПАИ

«География паломников в обитель - практически кругосветная. Люди с интересом едут узнать о Боге, вере и жизни монахов», - рассказал представитель Псково-Печорского монастыря иеромонах Лазарь в ходе круглого стола «Роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов». Мероприятие проходит в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах 27 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Иеромонах отметил низкое качество подачи материала и подготовки экскурсоводов. В этой связи он заявил о поддержке закона, регламентирующего работу экскурсоводов, о котором шла речь в ходе круглого стола.

Иеромонах Лазарь также поблагодарил администрацию Псковской области за запуск «Ласточки», он надеется, что паломники из Санкт-Петербурга довольны транспортным нововведением.