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Общество

Рекреационный кластер «Псковский» удостоен награды фестиваля «Архитектурное наследие - 2019»

Туристско-рекреационный кластер «Псковский» удостоен серебряного диплома II всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие - 2019», который прошёл в Казани. Псковская область отмечена в рамках смотра-конкурса «Регионы России» в разделе «Сохранение и развитие исторических поселений». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мы поделились своим опытом работы, рассказали о том, как сохранение объектов культурного наследия, создание современной инфраструктуры способно влиять на развитие туризма. И это многих заинтересовало. В последнее время во многих странах, регионах повышенное внимание уделяется именно развитию туристической сферы. Наш проект оказался на фестивале очень актуальным, — рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. — Награда на таком серьезном архитектурном фестивале — очень высокая оценка нашей работы».

В Казанском кремле был развернут стенд с информацией о реализации туристско-рекреационного кластера «Псковский» и объектах, которые удалось реконструировать в рамках кластера.

Основной темой фестиваля в Казани стал «Исторический город: перезагрузка пространства». В форуме приняли участие порядка 50 регионов, более тысячи российских архитекторов, реставраторов, представителей строительной сферы, специалисты из Белоруссии, Греции, Франции, Италии, Испании и Нидерландов.

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