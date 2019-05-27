Парусник из Санкт-Петербурга снёс микроавтобус в порту Германии

15:12, 27 мая 2019, ПАИ

Парусник «Мир» из Санкт-Петербурга, построенный на верфи Гданьска в 1987 году, снес кормой микроавтобус Mercedes в морском порту Гамбурга. Как пишет Фонтанка.ру, при этом судно задело и временные постройки.

Трехмачтовое судно принимало участие в праздновании 830-й годовщины основания порта, было это еще 10-12 мая. Но только сейчас видео инцидента попало в социальные сети. Немцы пошутили, что страховая компания никогда не поверит в дорожно-транспортное происшествие с парусником из России.