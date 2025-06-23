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Общество

​Молодые предприниматели Псковской области посетили ПМЭФ

Молодые предприниматели Псковской области, в том числе региональный лидер сообщества «Росмолодежь. Предпринимай» Анастасия Чугунова, посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

Фото: Анастасия Чугунова

Молодые предприниматели приняли участие в деловой сессии с Евгением Ивашкевичем, членом совета директоров АО «Тинькофф Страхование». Затем делегация посетила выставку инновационных разработок, представленных ведущими компаниями в области искусственного интеллекта, медицины, науки и дизайна. Особым событием дня стал разбор реальных бизнес-проектов известным российским предпринимателем Михаилом Гребенюком. Он разобрал стратегии четырёх стартапов, среди которых бренд одежды, меняющей цвет, и сервис-конструктор сайтов на основе искусственного интеллекта.

Также для участников провели экскурсию, организованную Российским обществом «Знание». Экскурсию провел Алексей Вальков, заместитель директора Фонда «Росконгресс». Мероприятие было посвящено раскрытию технических аспектов подготовки Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года.

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