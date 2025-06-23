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Общество

Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород посетили семьи погибших участников СВО из Псковской области

Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород посетили четыре семьи погибших участников специальной военной операции из Пскова и Великих Лук – подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области в рамках железнодорожного экскурсионного тура «Малахит». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото регионального отделения фонда «Защитники Отечества»

Тур организован по принципу «поезд-отель», где есть все для комфортного отдыха. В городах пребывания для гостей были организованы обзорные экскурсии, посещение музеев, осмотры памятников и иных достопримечательностей городов, сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

В Казани псковичи посетили Старо-Татарскую слободу, площадь Свободы и Казанский кремль. В Екатеринбурге осмотрели первое месторождение малахита, посетили открытый геологический музей «Сад камней» и Музей истории камнерезного и ювелирного дела. В Нижнем Новгороде – ознакомление с выставкой военной техники, мемориальным комплексом, посещение Кремля, а также пешая прогулка по исторической Большой Покровской улице.

«Это было незабываемое путешествие. Мы смогли познакомиться со многими городами и узнать их историю», – поделился впечатлениями сын погибшего участника СВО из Великих Лук Тимур Никитин.

«Филиал фонда по Псковской области участвует в проекте «Своих не бросаем!» второй год. Каждый раз в новом составе наши подопечные отправляются в РЖД-туры. Для них это не только возможность узнать Россию поближе, получить новые впечатления, укрепить семейные ценности и патриотический дух, это и психологическая реабилитация и социализация», – отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

Напомним, в конце мая семьи погибших героев из Палкино, Струг Красных, Пскова и Псковского округа в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!» уже совершили путешествие на туристическом поезде по маршруту Москва – Кострома – Ярославль – Владимир и Суздаль – Москва.

Организация поездки реализована в рамках проекта «Своих не бросаем!» фондом «Защитники Отечества» и ООО «РЖД Тур» при поддержке ОАО «РЖД», Министерства обороны РФ и Ассоциации ветеранов СВО.

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