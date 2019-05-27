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Общество

Более 1250 мест в яслях и детсадах появится в Пскове и Великих Луках к концу года

До конца 2019 года более 1250 мест, в том числе ясельных, дополнительно появится в строящихся детских садах Пскова и Великих Луках, заявил председатель комитета по образованию Александр Седунов в ходе пресс-конференции 27 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом строительство детских садов в Пскове и Луках продолжится: в 2020-2021 годах появятся еще около 1200 мест в детсадах. «Это очень важно для нас», – подчеркнул Александр Седунов.

Он напомнил, что в этом учебном году Псковская область стала частью реализации национального проекта «Образование». «По многим направлениям мы идем в этом проекте уверенно», – сказал председатель областного комитета по образованию. По его словам, уже решен вопрос с капитальным ремонтом второго корпуса школы №6 на улице Гагарина в Великих Луках, в этом году начнется строительство школы в Великих Луках на улице Щорса.

 

Александр Седунов отметил, что ведется активная работа по заявке на строительство новой школы в Пскове. «Нам важно несколько школ построить: и на Завеличье, и на Запсковье, чтобы снять проблему второй смены», – пояснил он.

В новом учебном году 16 школ региона, по словам Александра Седунова, получат абсолютно новое оборудование для уроков ОБЖ, технологии и информатики. В числе оборудования: 3D-принтеры, симуляторы для обучения оказания первой помощи. «Мы также получили средства на проведение консультаций для родителей по подготовке к школе, в случае возникновения проблем с уже обучающимися детьми», – сообщил спикер. Это программа будет выстраиваться до 2024 года.

Помимо этого, в Пскове появится школа программистов «IT-куб». По словам Александра Седунова, там будут обучать детей от 10-12 лет востребованным языкам программирования.

Он добавил, что поступили средства на ремонт в Великолукском медицинском колледже, Опочецком педагогическом колледже и Псковском политехническом колледже. В этих учебных заведениях создадут новые лаборатории и обновят материально-техническую базу.

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