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Общество

Почта России: Закрывать отделение в селе Ямм Гдовского района не планируется

Управление Федеральной почтовой связи по Псковской области не планирует закрывать отделение в селе Ямм Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

27 мая на сайте ПАИ было размещено обращение жителей Полновской волости, которые просили не закрывать почтовое отделение, обслуживающее Ямм и семь соседних деревень, а также повысить зарплату почтовому работнику.

«Почта России выступает социальным партнером государства и понимает свою важность и роль в жизни людей, проживающих в отдаленных малонаселенных пунктах региона. Для многих почта - единственное место, связывающее их с внешним миром, где люди могут получить социально-значимые услуги», - отметили в пресс-службе УФПС.

Там добавили, что сейчас идёт подбор кандидата на пост руководителя отделения в селе Ямм. При этом, если до момента ухода предыдущего работника, вакансию закрыть не удастся, то на работу в Ямм будет приезжать специалист из Гдова.

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