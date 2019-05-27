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Общество

В Острове и Великих Луках сменились руководители отделов следственного комитета

В Острове и Великих Луках сменились руководители отделов следственного комитета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Так, на должность руководителя следственного отдела по городу Великие Луки следственного управления Следственного комитета России по Псковской области назначен капитан юстиции Станислав Кожевников. А руководителем Островского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Псковской области стал  подполковник юстиции Михаил Осипов.

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