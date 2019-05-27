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Общество

Более 50 надписей с рекламой наркотиков закрасили волонтеры в Пскове

В Пскове сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Псковской области совместно с волонтерами антинаркотического движения закрасили более 50 надписей с рекламой наркотиков на фасадах зданий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Кроме того, в ходе мероприятия активисты вместе с представителями полиции удалили граффити, содержащие призывы к употреблению и распространению наркотических средств. «Наркоторговцы используют фасады зданий в качестве своеобразных «билбордов» для пропаганды наркотических средств», - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, жалобы о запрещенных надписях поступают в полицию от неравнодушных граждан.

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