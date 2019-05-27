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Насос и моторное масло украла девушка из магазина в Опочке

В Опочке росгвардейцы задержали девушку, которая украла из магазина электрический насос и моторное масло. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Информация о том, что в магазине на улице Механизаторов сработала кнопка тревожной сигнализации, поступила экипажу группы задержания вневедомственной охраны 25 мая около 18:00. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали горожанку. Сумма причиненного магазину ущерба составила 1500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства девушка передана сотрудникам полиции.

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