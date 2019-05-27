Уполномоченный по правам человека в Псковской области поделился опытом с коллегами

18:28, 27 мая 2019, ПАИ

Практическими наработками рассмотрения жалоб граждан и содействия в решении их проблем поделился с коллегами уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Выступление его прозвучало в рамках первого семинара-совещания Научно-образовательного центра по правам человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе омбудсмена.

Данный центр был создан не так давно, идею его возникновения поддержал глава государства Владимир Путин.

Занятие прошло в рамках Координационного Совета российских уполномоченных в Казани. Дмитрий Шахов рассказал своим коллегами о практике «применения нормативно-правовых актов, выработке эффективного правового алгоритма действий».

Еще одним спикером тренинга стала уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

Основной темой встречи омбудсменов стали вопросы трудовых прав граждан.