0
18:37
Александр Седунов о ЕГЭ, выпускных и школах: Чего ждать ученикам и их родителям
17:11
Глава областного комитента по образованию: Ганза в Пскове на учебный процесс не повлияет
16:54
Александр Седунов: Важно, чтобы процесс притока молодых специалистов в школы был постоянным
15:12
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
14:54
Псковскую область будут рекламировать в тех субъектах, откуда туристы смогут приехать без пересадок
14:23
Андрей Михеев: Туризм дает эффект для социально-экономического развития
14:11
Включить Пушкинский заповедник в федеральную программу «Моя Россия» предложила Светлана Баранова
Еще новости
Общество

Уполномоченный по правам человека в Псковской области поделился опытом с коллегами

Практическими наработками рассмотрения жалоб граждан и содействия в решении их проблем поделился с коллегами уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Выступление его прозвучало в рамках первого семинара-совещания Научно-образовательного центра по правам человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе омбудсмена.

Данный центр был создан не так давно, идею его возникновения поддержал глава государства Владимир Путин.

Занятие прошло в рамках Координационного Совета российских уполномоченных в Казани. Дмитрий Шахов рассказал своим коллегами о практике «применения нормативно-правовых актов, выработке эффективного правового алгоритма действий».

Еще одним спикером тренинга стала уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

Основной темой встречи омбудсменов стали вопросы трудовых прав граждан. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Седунов о ЕГЭ, выпускных и школах: Чего ждать ученикам и их родителям
27 мая 2019
Александр Седунов о ЕГЭ, выпускных и школах: Чего ждать ученикам и их родителям
Глава областного комитента по образованию: Ганза в Пскове на учебный процесс не повлияет
27 мая 2019
Глава областного комитента по образованию: Ганза в Пскове на учебный процесс не повлияет
Александр Седунов: Важно, чтобы процесс притока молодых специалистов в школы был постоянным
27 мая 2019
Александр Седунов: Важно, чтобы процесс притока молодых специалистов в школы был постоянным
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
27 мая 2019
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
Псковскую область будут рекламировать в тех субъектах, откуда туристы смогут приехать без пересадок
27 мая 2019
Псковскую область будут рекламировать в тех субъектах, откуда туристы смогут приехать без пересадок
Андрей Михеев: Туризм дает эффект для социально-экономического развития
27 мая 2019
Андрей Михеев: Туризм дает эффект для социально-экономического развития
Включить Пушкинский заповедник в федеральную программу «Моя Россия» предложила Светлана Баранова
27 мая 2019
Включить Пушкинский заповедник в федеральную программу «Моя Россия» предложила Светлана Баранова
Воздушным парадом отметят 75-летие Берлинского военно-транспортного авиаполка в Пскове
27 мая 2019
Воздушным парадом отметят 75-летие Берлинского военно-транспортного авиаполка в Пскове

Идет загрузка...