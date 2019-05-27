В Великих Луках пожарные провели день открытых дверей для юных горожан

19:30, 27 мая 2019, ПАИ

В преддверии Дня защиты детей в 5-й пожарно-спасательной части города Великие Луки ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» прошел день открытых дверей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Подрастающее поколение ознакомили с работой великолукских огнеборцев, ребята изучили «начинку» пожарного автомобиля и даже смогли примерить экипировку пожарного.

Юным гостям была представлена выставка, посвященная 370-летию пожарной охраны России. Посетители выставки с интересом изучали историю пожарной охраны города Великие Луки, осматривали военную униформу сотрудников пожарной охраны, боевую одежду, средства защиты, пожарный инструмент и инвентарь, используемый при тушении пожаров.

Особое место в экспозиции отведено фотографиям, вырезкам из газет и документам из личных архивов ветеранов пожарной охраны, которые приняли самое деятельное участие в организации выставки.

Также во 2 отряде федеральной противопожарной службы был проведен конкурс детских рисунков, на противопожарную тематику. В конкурсе приняли участие дети личного состава отряда. Лучшие работы будут использованы для оформления выставки.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области и подчиненных подразделений на постоянной основе работают с детьми: проводятся познавательные экскурсии и викторины, дни открытых дверей, организуются встречи с действующими сотрудниками МЧС и ветеранами, устраиваются конкурсы и соревнования, к которым привлекаются ребята разных возрастов. Все это необходимо прежде всего для пропаганды здорового образа жизни, для того, чтобы приучить детей с малых лет соблюдать меры безопасности в различных сферах жизни, а также в целях популяризации профессии пожарного и спасателя, значимости их службы.