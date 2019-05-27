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Общество

В восстановлении братского захоронения в деревне Погостище принял участие сотрудник псковского УФСИН

Сотрудник УФСИН России по Псковской области Виктор Водолазский вместе с группой волонтеров восстановили воинское захоронение времен Великой отечественной войны в деревне Погостище, на стыке Псковского и Островского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, ранее сотрудник УФСИН обнаружил этот полузасыпанный землей полутораметровый бетонный обелиск без звезды и таблички в яме неподалеку от кладбища.

В годы Великой отечественной войны в этих местах проходила линия обороны «Пантера», шли кровопролитные бои с большими потерями. По словам руководителя островских поисковиков Петра Гринчука, в период с марта по июль 1944 года погибло не менее 2 тысяч бойцов.

Группа волонтеров в составе 12 человек покрасили обелиск, установили звезду, благоустроили захоронение. После чего был проведен чин освящения молитвой.

 

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