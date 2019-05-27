0
21:15
Спортсменка из Великих Лук выиграла серебро на Кубке мира по стрельбе из лука
19:31
Россия стала бронзовым призером Чемпионата мира по хоккею
14:54
Порядка тысячи псковичей приняли участие в велопараде
13:22
Спортсмены «Пауэра» стали абсолютными чемпионами Кубка Псковской области по тяжелой атлетике
12:42
Губернатор Псковской области вновь завоевал хрустальный пистолет
01:16
Четвёртый этап Чемпионата России по ралли состоялся в Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:31
Петербуржцы Илья Лотвинов и Алексей Горюнов выиграли псковский этап Чемпионата России по ралли
Еще новости
Спорт

Псковские судебные приставы успешно выступили в региональных межведомственных спортивных соревнованиях

Судебные приставы Псковской области приняли участие в межведомственных спортивных соревнованиях государственных органов Псковской области, которые проводились в рамках Спартакиады налоговых органов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие шесть сборных команд — это более 150 участников от Управления налоговой службы, УФССП России по Псковской области, Псковской таможни, УФК по Псковской области, Следственного комитета РФ по Псковской области и Центрального Банка РФ, отделения по Псковской области.

Соревнования проходили на базе спортивного комплекса «Кривск», которые включали в себя игру в футбол, а также мужской и женский волейбол. От УФССП России по Псковской области были выставлены три команды.

Все игры соревнований получились зрелищными и интересными. В упорной борьбе, работники регионального ведомства судебных приставов заняли 2 место в соревнованиях по футболу и 2 место в соревнованиях по мужскому волейболу. Женская же команда ведомства по волейболу удостоилась отдельного приза «За волю к победе».

За всеми играми сборной УФССП России по Псковской области следил и болел главный судебный пристав региона Сергей Колесников.

Отметим, что такие соревнования проводятся с целью повышения интереса сотрудников ведомств к участию в спортивных мероприятиях, а также с целью популяризации физической культуры, формирования политики здоровья, физического оздоровления населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спортсменка из Великих Лук выиграла серебро на Кубке мира по стрельбе из лука
27 мая 2019
Спортсменка из Великих Лук выиграла серебро на Кубке мира по стрельбе из лука
Россия стала бронзовым призером Чемпионата мира по хоккею
26 мая 2019
Россия стала бронзовым призером Чемпионата мира по хоккею
Порядка тысячи псковичей приняли участие в велопараде
26 мая 2019
Порядка тысячи псковичей приняли участие в велопараде
Спортсмены «Пауэра» стали абсолютными чемпионами Кубка Псковской области по тяжелой атлетике
26 мая 2019
Спортсмены «Пауэра» стали абсолютными чемпионами Кубка Псковской области по тяжелой атлетике
Губернатор Псковской области вновь завоевал хрустальный пистолет
26 мая 2019
Губернатор Псковской области вновь завоевал хрустальный пистолет 1
Четвёртый этап Чемпионата России по ралли состоялся в Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 мая 2019
Четвёртый этап Чемпионата России по ралли состоялся в Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Петербуржцы Илья Лотвинов и Алексей Горюнов выиграли псковский этап Чемпионата России по ралли
25 мая 2019
Петербуржцы Илья Лотвинов и Алексей Горюнов выиграли псковский этап Чемпионата России по ралли
«Серебро» и «бронзу» завоевали псковичи на ралли «Пушкинские Горы»
25 мая 2019
«Серебро» и «бронзу» завоевали псковичи на ралли «Пушкинские Горы»

Идет загрузка...