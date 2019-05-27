Псковские судебные приставы успешно выступили в региональных межведомственных спортивных соревнованиях

20:53, 27 мая 2019, ПАИ

Судебные приставы Псковской области приняли участие в межведомственных спортивных соревнованиях государственных органов Псковской области, которые проводились в рамках Спартакиады налоговых органов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие шесть сборных команд — это более 150 участников от Управления налоговой службы, УФССП России по Псковской области, Псковской таможни, УФК по Псковской области, Следственного комитета РФ по Псковской области и Центрального Банка РФ, отделения по Псковской области.

Соревнования проходили на базе спортивного комплекса «Кривск», которые включали в себя игру в футбол, а также мужской и женский волейбол. От УФССП России по Псковской области были выставлены три команды.

Все игры соревнований получились зрелищными и интересными. В упорной борьбе, работники регионального ведомства судебных приставов заняли 2 место в соревнованиях по футболу и 2 место в соревнованиях по мужскому волейболу. Женская же команда ведомства по волейболу удостоилась отдельного приза «За волю к победе».

За всеми играми сборной УФССП России по Псковской области следил и болел главный судебный пристав региона Сергей Колесников.

Отметим, что такие соревнования проводятся с целью повышения интереса сотрудников ведомств к участию в спортивных мероприятиях, а также с целью популяризации физической культуры, формирования политики здоровья, физического оздоровления населения.