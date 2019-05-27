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Псковский параспортсмен Эдуард Огинский заработал путевку на Чемпионат мира

В Паланге (Литва) завершились международные соревнования по спортивному ориентированию среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном Центре спортивной подготовки, Псков представляли воспитанники тренера Александра Борисова — Эдуард Огинский, Марина Борисенкова и Валерий Иванов.

Уникальный результат показал Эдуард Огинский. Впервые за историю соревнований он выиграл 3 дисциплины, тем самым завоевав три золотые медали и одну серебряную медаль. По итогам соревнований псковский параспортсмен получил путевку на Чемпионат мира, который пройдет в Португалии.

Марина Борисенкова и Валерий Иванов показали достойное выступление на соревнованиях, но остались за пределами тройки сильнейших.

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