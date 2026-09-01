Фиджитал-центр официально открылся в Пскове

10:11, 01 сентября 2026, ПАИ

Фиджитал-центр начал работу на улице Инженерной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Дирекции спортивных сооружений Пскова.

Центр построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» при софинансировании региона и муниципалитета. На территории обустроены площадки для мини-футбола, стритбола и воркаута, а также возведено модульное здание. Внутри разместились компьютерный зал, зона игровых консолей и виртуальной реальности, раздевалки, санитарные помещения и медицинский кабинет. Уличные площадки будут доступны для свободного посещения по графику.

Первые соревнования в новом центре прошли 26 июля и были посвящены Дню города. В программу вошли фиджитал-футбол, баскетбол, киберспорт и ритм-симулятор. В зоне VR проходили состязания по ритм-симулятору, где участникам необходимо было максимально точно повторять предлагаемые движения.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».