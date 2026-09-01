Великолучанка выиграла межрегиональные соревнования по лёгкой атлетике во Владимире

12:03, 01 сентября 2026, ПАИ

Великолучанка, воспитанница спортшколы «Атлетика» Владислава Ершова стала победительницей межрегиональных соревнований по лёгкой атлетике, приуроченных к 50-летию СШОР № 4, которые прошли во Владимире. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ершова завоевала золото в беге на 60 метров с барьерами среди девушек до 14 лет, показав результат 9,43 секунды.

Спортсменка тренируется под руководством Ирины Толкачевой и Антона Рогова.

В турнире приняли участие 440 спортсменов из 16 регионов России.

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